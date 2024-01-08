Худший покерист в истории: американцы снимают сериал "Негожий"

На экраны вышли два дебютных эпизода первого в истории сериала о покере. К созданию фильма присоединился чемпион мира Том МакЭвой.

Том МакЭвой стал одним из вдохновителей сериала "Un$uited" (Негожий). Американский бухгалтер, покинувший профессию и ставший очень успешным покеристом, выступил консультантом во время съемок игровых сцен, а также сыграл эпизодическую роль.

Читайте также Гурманы точно заценят: фильмы с самыми эффектными сценами о покере

Главный герой сериала Грег пытается сделать что-то похожее: отказался возглавить успешный семейный бизнес своего отца и пошел искать счастья за овальными столами. Только вот, в отличие от МакЭвоя, Грег ничего не понимает в покере, хотя и имеет противоположную точку зрения. Словом, главный герой слоняется по клубам Лас-Вегаса, где буквально "кормит" соперников деньгами.





Кадр из сериала "Негожий" / Скрин из vimeo.com

Продюсер ленты Том Болдингер задумал "Негожего" как полнометражный фильм, но в процессе написания сценария и пилотных съемок понял, что история тянет на сериал.

Трейлер сериала "Негожий" с vimeo.com



Мы делаем акцент на том, чтобы привлекать к нашему проекту покерное сообщество. Было бы классно получить советы и комментарии от профессиональных игроков относительно выходящего на экранах. Теперь ставим своей целью снять полный первый сезон.

Следует отметить, что сериал снят в необычном формате. Здесь много своеобразных интервью, где герои комментируют неудачи горе-покериста Грега. Можно только догадываться, изменится ли черная полоса главного героя на невероятный успех, как это было в реальной истории Тома МакЭвоя.



Том МакЭвой в сериале "Негожий" / Фото PokerNews

В 1978 году отец троих детей и бухгалтер по профессии переехал в Лас-Вегас, чтобы профессионально играть в покер. Уже менее чем через 4 года американец выиграл Главное событие WSOP, принесшее чемпиону 540 000 призовых. В общей сложности МакЭвой получил 4 браслета Мировой серии, более 3 миллионов долларов призовых за карьеру, а также написал большое количество книг о покере.