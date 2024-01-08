Найгірший покерист в історії: американці знімають серіал "Негожий"

На екрани вийшли два дебютні епізоди першого в історії серіалу про покер. До створення стрічки долучився чемпіон світу Том МакЕвой.

Том МакЕвой став одним із натхненників серіалу "Un$uited" (Негожий). Американський бухгалтер, який покинув професію і став дуже успішним покеристом, виступив консультантом під час зйомок ігрових сцен, а також зіграв епізодичну роль.

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Головний герой серіалу Грег намагається утнути щось схоже: відмовився очолити успішний сімейний бізнес свого батька і пішов шукати щастя за овальними столами. Тільки от, на відміну від МакЕвоя, Грег геть нічого не тямить у покері, хоча й має протилежну точку зору. Словом, головний герой тиняється клубами Лас-Вегаса, де буквально "годує" суперників грошима.





Кадр із серіалу "Негожий" / Скрін із vimeo.com

Продюсер стрічки Том Болдінгер задумав "Негожого", як повнометражний фільм, але в процесі написання сценарію і пілотних зйомок зрозумів, що історія тягне на серіал.

Трейлер серіалу "Негожий" із vimeo.com



Ми робимо акцент на тому, щоб залучати до нашого проєкту покерну спільноту. Було би класно отримати поради і коментарі від професійних гравців стосовно того, що виходить на екранах. Наразі ставимо собі за мету відзняти повний перший сезон.

Варто зазначити, що серіал знятий у незвичному форматі. Тут багато своєрідних інтерв’ю, де герої коментують невдачі горе-покериста Грега. Можна лише здогадуватись, чи зміниться чорна смуга головного героя на неймовірний успіх, як це було в реальній історії Тома МакЕвоя.



Том МакЕвой в серіалі "Негожий" / Фото PokerNews

В 1978 році батько трьох дітей і бухгалтер за професією переїхав в Лас-Вегас, щоб професійно грати в покер. Уже менш як за 4 роки американець виграв Головну подію WSOP, яка принесла чемпіонові 540 000 призових. Загалом МакЕвой здобув 4 браслети Світової серії, понад 3 мільйони доларів призових за кар’єру, а також написав велику кількість книжок про покер.