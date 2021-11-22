Чемпион-миллионер: Никита Бодяковский выиграл первый в карьере браслет WSOP

Белорусский покерист одержал очередную победу в турнирах суперхайроллеров, но при этом в рамках WSOP Никите Бодяковскому удается выиграть впервые. Победа принесла чемпиону 1,5 миллионов долларов.

Никита Бодяковский стал лучшим игроком турнира Мировой серии покера с бай-ином 50 000 долларов, где было сделано 113 входов. 11 участников заплатили взнос во второй день игры, когда стартовый стек равнялся 10 ББ.

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В позднюю регистрацию заскочили и Даниэль Негреану с Филом Хельмутом, которые за день до этого побывали в топ-3 турнира хайроллеров по Омахе. Пробиться в призы из всех шортстеков сумел только Даниэль Негреану. Второй день подряд он занимает 3 место и в сумме зарабатывает более 1,2 миллиона долларов.

Даниэль Негреану на турнире WSOP / Фото Pokerfirma

Когда сформировался финальный стол, у Никиты Бодяковского было всего 23 ББ, и он занимал 7 место из 9 участников. Но уже в 6-макс белорус стал чип-лидером. Стивен Чидвик со своей рукой AJ попал под доминацию Никиты с AQ.

Далее преимущество Бодяковского только росло. В топ-4 он имел стек около 50 ББ, а его оппоненты в районе 10 ББ. По очереди белорусский игрок расправился с Джейсоном Куном (QQ устояли перед АК) и Даниэлем Негреану, у которого оставалась всего пара блайндов.

В хедз-ап против малоизвестного игрока Рена Лина Бодяковский вышел с 4-кратным перевесом по фишкам. Но малазиец полностью перевернул ситуацию за первые полчаса и белорусский игрок остался со стеком 14 ББ. Только лишь серия успешных действий от Никиты позволила ему забрать у оппонента все фишки. Удвоение с K6o против T4s, несколько выигранных банков без шоудауна и вскрытый большой блеф соперника позволили Бодяковскому забрать главный приз – 1 462 000 долларов. Раннер-ап получил 903 610 долларов.