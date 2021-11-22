Чемпіон-мільйонер: Микита Бодяковський виграв перший у кар'єрі браслет WSOP

Покерист із Білорусі здобув чергову перемогу в турнірах суперхайролерів, але на WSOP Микиті Бодяковському вдається виграти вперше. Перемога принесла чемпіонові 1,5 мільйона доларів.

Микита Бодяковський став найкращим гравцем турніру Світової серії покеру з бай-іном 50 000 доларів, де було зроблено 113 входів. 11 учасників сплатили внесок на другий день гри, коли стартовий стек складав лише 10 ББ.

Цікаво Іспанський багатій додав 3,2 мільйони доларів до свого банкролу

У пізню реєстрацію заскочили і Даніель Негреану з Філом Гельмутом, які за день до цього потрапили до трійки кращих гравців хайролерського турніру з Омаху. Серед усіх шортстеків виграти призові зумів тільки Даніель Негреану. Другий день поспіль він посідає 3 місце на турнірі WSOP та заробляє у сумі понад 1,2 мільйона доларів.

Даніель Негреану на турнірі WSOP / Фото Pokerfirma

Коли сформувався фінальний стіл, Микита Бодяковський мав усього 23 ББ, посідаючи 7 місце серед 9 учасників. Але вже у 6-макс білорус був чип-лідером. Стівен Чідвік зі своєю рукою AJ потрапив під домінацію Микити з AQ.

Далі перевага Бодяковського лише зростала. У топ 4 він мав стек понад 50 ББ, а його опоненти по 10 ББ. Почергово білоруський гравець розібрався з Джейсоном Куном (QQ встояли перед АК) і Даніелем Негреану, у якого було всього кілька блайндів.

У хедз-ап проти маловідомого гравця Рена Ліна Бодяковський вийшов із перевагою за фішками в 4 рази. Але малазієць повністю змінив ситуацію впродовж 30 хвилин гри, залишивши Микиті 14 ББ. Серія успішних роздач для білоруса допомогла йому забрати всі фішки. Він подвоїв стек з K6o проти T4s, виграв кілька банків без шоудауну та розкрив великий блеф суперника, забравши головний приз – 1 462 000 доларів. Раннер-ап Рен Лін отримав 903 610 доларів.