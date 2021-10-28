Чемпион-филантроп: американец отдал 204 тысячи долларов на благотворительность

Герсон Дистенфельд войдет в историю Мировой серии покера как самый щедрый чемпион. Американец, выиграв свой первый золотой браслет, все призовые отдал на добрые дела.

48-й ивент WSOP 2021 стал непростым испытанием для 800 участников. Турнир за 1 500 долларов по Безлимитному Холдему проходил в формате шутаута.

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Другими словами, билет в следующий раунд получал только победитель стола 10-max. Герсону Дистенфельду пришлось "закрыть" 2 стола, прежде чем пробиться за финалку. Еще один непростой челлендж ждал Герсона в хедз-апе – у его соперника было вдвое больше фишек.



Герсон Дистенфельд / Фото PokerNews

Йохан Шумахер, впрочем, сначала проиграл монетку, а потом стал жертвой кулера. Бельгиец доминировал Дистенфельда старшей дамой, но 4-ка на терне принесла американцу вторую пару и вожделенную победу.

Весь выигрыш – 204 063 доллара – Герсон Дистенфельд отдал на благотворительность и надеется, что его примером хотя бы частично воспользуются другие чемпионы WSOP. Американец призвал будущих обладателей браслетов хотя бы 1% своих призовых отдавать тем, кто больше нуждается в помощи.