Чемпіон-філантроп: американець віддав 204 тисячі доларів на благодійність

Герсон Дістенфельд увійде в історію цьогорічної Світової серії покеру як найбільш щедрий чемпіон. Американець, вигравши свій перший золотий браслет, усі призові віддав на добрі справи.

48-й івент WSOP 2021 став непростим випробуванням для 800 учасників. Турнір за 1 500 доларів із Безлімітного Холдему проходив у форматі шутауту.

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Іншими словами, квиток у наступний раунд отримував лише переможець столу 10-max. Герсону Дістенфельду довелось "закрити" 2 столи, перш ніж пробитись за фіналку. Ще один непростий челендж чекав на Герсона у хедз-апі – його суперник мав удвічі більше фішок.



Герсон Дістенфельд / Фото PokerNews

Йохан Шумахер, утім, спочатку програв монетку, а згодом став жертвою кулера. Бельгієць домінував Дістенфельда старшою дамою, але 4-ка на терні принесла американцю другу пару і жадану перемогу.

Увесь виграш – 204 063 долара – Герсон Дістенфельд віддав на благодійність і сподівається, що його прикладом бодай частково скористаються інші чемпіони WSOP. Американець закликав майбутніх власників браслетів бодай 1% своїх призових віддавати тим, хто найбільше потребує допомоги.