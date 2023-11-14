Целые сутки напролет: знаменитое Hustler Casino устроит рекордный стрим покерной игры

В стенах Hustler Casino проходило множество марафонских сессий, но никогда организаторы не замахивалось на 24-часовую игру. В истории телевизионного покера это будет первая трансляция такого масштаба.

Hustler Casino Live решили отпраздновать возвращение Алана Китинга 24-часовой трансляцией кэш-игры. Рекордный стрим пройдет 1 декабря. Участники будут играть на блайндах 100/200 долларов с минимальным бай-ином в размере 100 000 долларов.

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Участие уже подтвердили основатель DoorDash Стэнли Танг, постоянный гость Hustler Casino Ник Эйрболл, бизнесмен Брэндон Стивен и другие. Но главным событием стрима станет возвращение Алана Китинга, который давно не появлялся за покерными столами.

Китинг известен в первую очередь тем, что в прошлом году выиграл самый крупный банк в истории Hustler Casino. За одну раздачу он поднял почти 1 200 000 долларов. Его также называют человеком-загадкой, так как он предпочитает не раскрывать свою личную жизнь. В общей сложности в стенах Hustler Casino он проиграл порядка 2 500 000 долларов, но убытки никогда его особо не беспокоили. Алан – успешный предприниматель и инвестор.

Рекордный банк в истории Hustler Casino Live: смотрите видео

Организаторы ответственно готовятся к игре. Совладелец Hustler Casino Райан Фельдман уверен, что игрокам будет тяжело высидеть 24 часа, поэтому подготовили замену для тех, кто решит покинуть шоу. То же самое и с комментаторами – они будут меняться несколько раз за день.