Покер безперестанку: знамените Hustler Casino влаштує рекордний стрим дорогої гри

У стінах Hustler Casino проходило багато марафонських сесій, але організатори ніколи не влаштовували 24-годинну гру. В історії телевізійного покеру це буде перша трансляція такого масштабу.

Hustler Casino Live вирішили відсвяткувати повернення Алана Кітінга 24-годинною трансляцією кеш-ігри. Рекордний стрим відбудеться 1 грудня. Учасники гратимуть на блайндах 100/200 доларів із мінімальним бай-іном у 100 000 доларів.

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Свою участь підтвердили засновник DoorDash Стенлі Танг, постійний гість Hustler Casino Нік Ейрбол, бізнесмен Брендон Стівен та інші. Але головна подія стриму – це повернення Алана Кітінга, який давно не з'являвся за покерними столами.

Кітинг відомий насамперед тим, що торік виграв найбільший банк в історії Hustler Casino. В одній роздачі він отримав 1 158 000 доларів. Його називають людиною-загадкою, оскільки Алан не афішує свого особистого життя. Загалом у цьому казино він програв майже 2 500 000 доларів, але збитки його особливо ніколи не турбують. Кітінг – успішний підприємець та інвестор.

Рекордний банк в історії Hustler Casino Live: дивіться відео

Організатори відповідально готуються до гри. Співвласник Hustler Casino Раян Фельдман впевнений, що гравцям буде важко протриматись 24 години, тому підготували заміну для тих, хто вирішить покинути шоу. Те саме з коментаторами – вони будуть змінювати один одного.

