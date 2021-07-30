Британский покерист выиграл второй в карьере браслет WSOP

Крис Мурман пополнил коллекцию трофеев ценным экземпляром. Он стал чемпионом турнира 8-Max Turbo Deepstack.

Более 600 входов по 800 долларов, каждый гарантировал неплохой призовой фонд – почти 450 тысяч долларов. Наибольшую часть из этой суммы забрал звездный британец.

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В хедз-апе Мурман победил Мэтью Ханта. Раннер-ап заработал 63 тысячи долларов, а чемпион получил 102 400 долларов! А еще чемпионский браслет, который стал вторым в карьере Криса.

Британец так описал свой триумф:

Понажимал на пару кнопок и выиграл браслет. В этом для меня весь покер!

Отметим, что Мурман является одним из самых успешных английских игроков. В живых турнирах он уже выиграл более шести миллионов долларов.