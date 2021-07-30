Британський покерист виграв другий в кар'єрі браслет WSOP

Кріс Мурман поповнив колекцію трофеїв цінним екземпляром. Він став чемпіоном турніру 8-Max Turbo Deepstack.

Понад 600 входів по 800 баксів кожен гарантували непоганий призовий фонд — майже 450 тисяч доларів. Найбільшу частину з цієї суми забрав зірковий британець.

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У хедз-апі Мурман переміг Метью Ханта. Раннер-ап заробив 63 тисячі доларів, а чемпіон отримав 102,4 тисяч баксів! А ще чемпіонський браслет, який став другим у кар’єрі Кріса.

Британець так описав свій тріумф:

Понатискав на пару кнопок і виграв браслет. У цьому для мене весь покер!

Відзначимо, що Мурман є одним з найуспішніших англійських гравців. У живих турнірах він уже виграв понад шість мільйонів доларів.