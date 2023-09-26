Двойной успех Патрика Леонарда: британец резко увеличил количество титулов WCOOP

Патрик Леонард не пропускает серию WCOOP – соревнования в онлайне, считающиеся неофициальным чемпионатом мира по покеру. За несколько дней британец выиграл сразу 2 титула.

Патрика Леонарда неоднократно признавали лучшим онлайн-игроком года. За свою профессиональную карьеру британский покерист выиграл более 16 000 000 долларов. Серия WCOOP – одна из самых любимых для "pads1161". В прошлом году он даже собирал деньги для Украины в течение WCOOP.

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Патрик Леонард обещал отдать 25% выигранных денег из лидербордов серии. Поскольку сумма оказалась незначительной, он решил провести благотворительный стрим. В общей сложности на помощь Украине британец пожертвовал сумму в размере 18 125 долларов.

В этом году Патрик Леонард снова играет WCOOP. Последние дни серии оказались очень удачными. Британец оформил сразу 2 победы и теперь он 14-кратный чемпион WCOOP. Один из титулов "pads1161" выиграл в турнире $109 Fixed-Limit Holdem 6-Max, другой – в дорогом событии $5,200 World Championship of Heads-Up NLHE. В финальном хедз-апе Леонард одолел бразильца Яго Савино.