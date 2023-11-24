Пиццы для украинцев будет еще больше: британский благодетель выиграл рекордные призовые в покере

Ен Гаскойн завоевал титул в Главном событии Британского покерного тура. К поздравлениям присоединяются и украинцы, которых предприниматель во время полномасштабной войны угощает бесплатными вкусностями.

С 24 февраля 2022 года Украину активно поддерживают западные партнеры, волонтеры, предприниматели. Кто-то финансово, кто-то вооружением или гуманитарной помощью, а вот Ен Гаскойн дарит украинцам хорошее настроение и согревает вкусной пиццей.

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Британские благотворители / Фото The Times

С начала полномасштабной войны фургон "The Gazza Pizza" объездил немало насоленных пунктов Украины, устраивая для жителей прямо на улице маленький гастрономический праздник. А еще Ен Гаскойн увлекается покером и недавно одержал свою величайшую победу в карьере.



Ен Гаскойн / Фото PokerNews

Британец стал победителем Главного события Grosvenor UK Poker Tour, превратив бай-ин в 1 250 фунтов в 62 198 призовых (77 178 долларов). Для Гайсойна это пока рекордный выигрыш в покере. Кто-то из фолловеров британца в соцсетях не заставил себя ждать с поздравлением, передав привет из холодной, но несокрушимой Украины.

Получил это обновление где-то из Украины. Немножко счастья во время долгой пасмурной зимы. Пицца для мира. Лучший подарок на пенсию. Еще раз благодарю всех, кто присоединился. Забудем о ненависти, сделаем мир лучше, – подписал свой пост Иен Гаскойн.