Брин Кенни: в чем секрет успеха самого богатого покериста в мире

Уже несколько лет Брин Кенни и Джастин Бономо ведут заочное сражение за звание самого успешного покериста в истории. Недавно на первую строчку в All Time Money List вновь вырвался Кенни.

В августе Брин Кенни выиграл самый дорогой турнир лондонской серии Triton Poker Luxon Invitational. Американец добавил к своему банкроллу 6 860 000 долларов, что позволило обойти в списке All Time Money List Джастина Бономо.

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На сегодняшний день Брин Кенни получил более 65 000 000 долларов призовых в живом покере. Американец уверен, что владеет феноменальной памятью. При этом его главный подход к улучшению игры – это постоянная практика за столами.

Первые 7 лет своей карьеры Брин Кенни проводил за покерными столами по 10 часов ежедневно. Причем он предпочитает обучаться сам, никогда не обсуждает раздачи с другими игроками, не использует покерный софт и не смотрит покерные видео.

Будущий рекордсмен начинал играть со школьной скамьи. В 16 лет парень понял, что покер может превратиться для него в источник дохода. Первые попытки играть в онлайне он делал незаконно через аккаунт своей матери, когда ему было 17. Но уже через год Брин создал собственную учетную запись на свое имя, которой пользуется до сих пор.

Американец не только играет в покер, но и занимается бизнесом. Брин Кенни собрал команду игроков и даже собирался в этом году открыть собственный покер-рум. Но потом случился скандал. Успешного покериста обвинили в том, что представители его команды в сговоре участвовали в дорогих онлайн-турнирах. Дело остается нераскрытым, а сам Кенни и дальше побеждать в живых турнирах, сохраняя статус самого прибыльного игрока планеты.