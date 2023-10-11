Брін Кенні: у чому секрет успіху найбагатшого покериста світу

Останні роки Брін Кенні та Джастін Бономо ведуть заочну суперечку за звання найуспішнішого покериста в історії. Нещодавно на перший рядок рейтингу All Time Money List знову вирвався Кенні.

У серпні Брін Кенні виграв найдорожчий турнір лондонської серії Triton Poker Luxon Invitational. Американець додав до свого банкролу 6 860 000 доларів, що дозволило обійти у рейтингу All Time Money List Джастіна Бономо.

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Брін Кенні отримав понад 65 000 000 доларів призових у живому покері. Американець запевняє, що має феноменальну пам'ять. При цьому його головний метод покращення гри – це постійна практика за столами.

Перші 7 років своєї кар'єри Брін Кенні проводив за покерними столами по 10 годин щодня. За його словами, вчився сам, ніколи не обговорював роздачі з іншими гравцями, не використовував покерний софт та не дивився покерні відео.

Майбутній рекордсмен починав грати ще зі шкільної парти. У 16 років юнак зрозумів, що покер може стати джерелом прибутку для нього. Перші спроби грати в онлайні він робив незаконно через аккаунт своєї матері, коли йому було 17. Але вже за рік Брін Кенні створив власний обліковий запис на своє ім'я, яким користується дотепер.

Американець не лише грає у покер, а й займається бізнесом. Кенні зібрав команду з гравців і тренерів, збираючись відкрити власний покер-рум. Та згодом стався скандал. Успішного покериста звинуватили у тому, що представники його команди у змові грали дорогі онлайн-турніри. Справа залишається нерозкритою, проте це не заважає Бріну й надалі перемагати у живих турнірах, зберігаючи статус найприбутковішого гравця планети.