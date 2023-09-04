Бекеры настояли: бразилец выиграл более 1 000 000 евро благодаря оптимизму инвесторов
Источник:Телеграмм-канал Покерофф
Жоао Сиденстрикер мог сойти с турнирной дистанции Main Event EPT Barcelona еще задолго до выхода в хедз-ап турнира. В конце концов вынужденный ре-энтри принес бразильцу семизначные призовые.
Главное событие Европейского покерного тура в Барселоне собрало 2 100 входов – второй по численности турнир в истории EPT.
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Вызов серьезной поляне бросили и многие украинцы. В итоге сразу шесть наших покеристов достались призовой зоны:
81 место – Олег Васильченко
181 – Денис Федоренко
261 – Станислав Петрив
274 – Андрей Андреев
294 – Андрей Любовецкий
301 – Ренат Богданов
Львиную же часть призового фонда разделили участники хедз-апа. Кульминацией противостояния Саймона Вициака и Жоао Сиденстрикера стала раздача, в которой бразилец на ривере отправил в банк остатки стека, блефуя с дамой хай. Француз нашел в себе мужество парировать с парой пятерок.
Интересно, что вице-чемпион мог вылететь еще до начала зоны ITM. Впрочем, бекеры, после первой израсходованной "пули" бразильца стоимостью в 5 300 евро, настояли, чтобы тот сделал ре-энтри. Как показала игра – не зря. Жоао Сиденстрикер положил в карман более 1 000 000 евро, следовательно позволил неплохо заработать своим инвесторам.