Бекери наполягли: бразилець виграв більше 1 000 000 євро, завдяки оптимізму інвесторів

Головна подія Європейського покерного туру в Барселоні зібрала 2 100 входів – це другий за чисельністю турнір в історії EPT.

До теми Недешеві розваги Жерара Піке: відомий футболіст зіграв покерний турнір за 50 000 євро

Виклик серйозній поляні кинули й чимало українців. У підсумку одразу шестеро наших покеристів дістались призової зони:

81 місце – Олег Васильченко

181 – Денис Федоренко

261 – Станіслав Петрів

274 – Андрій Андрєєв

294 – Андрій Любовецький

301 – Ренат Богданов

Левову ж частку призового фонду розділили учасники хедз-апу. Кульмінацією протистояння Саймона Віціака та Жоао Сіденстрікера стала роздача, у якій бразилець на рівері відправив у банк залишки стеку, блефуючи із дамою хай. Француз знайшов у собі мужність парирувати з парою п’ятірок.



Чемпіон Main Event Саймон Віціак / Фото PokerNews

Цікаво, що віце-чемпіон міг вилетіти ще до початку зони ITM. Утім бекери, після першої змарнованої "кулі" бразильця вартістю у 5 300 євро, наполягли, щоб той зробив ре-ентрі. Як показала гра – недаремно. Жоао Сіденстрікер поклав до кишені більше 1 000 000 євро, а відтак дозволив непогано заробити своїм інвесторам.