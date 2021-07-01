Более 5 миллионов гривен: Джекпот для украинских кэш-игроков преодолел рекордную отметку

Кэш-регуляры украинского рума PokerMatch в предвкушении немалых выплат. Бэд-бит-джекпот в Холдеме преодолел рекордную отметку в 5 000 000 гривен.

Чтобы получить шанс сорвать самый крупный бэд-бид-джекпот в истории украинского онлайн-покера, достаточно играть за специальными кэш-столами с блайндами от 0.05/0.10 гривны. Самый большой куш сорвут участники эпического кулера. Для этого одному из игроков нужно проиграть раздачу, собрав комбинацию от каре валетов и выше.

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Не обделит PokerMatch и ценителей кэш-игры в Омаху. Здесь сумма джекпота тоже уже немалая – более 650 тысяч гривен. Главное условие выпадения бэд-бид-джекпота – поражение с комбинацией каре тузов и выше.

Еще один способ существенно пополнить собственный банкрол – участие в виндфол-турнирах по Холдему или OFC. На лимитах от 5 до 1000 гривен рандомно может выпасть джекпот от общего призового фонда, который приближается к 3 миллионам гривен.