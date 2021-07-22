Более 10 000 000 гривен гарантии: в Одессе состоится живая покерная серия

С 20 по 29 августа "Южная Пальмира" превратится в украинскую столицу покера. В Одессе состоится грандиозная офлайн-серия PokerMatch UA Millions.

Участников фестиваля ждут 9 крутых турниров по Безлимитному Холдему и Омахе. Сразу в 4 ивентах разыграют семизначные призовые.

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Кульминацией серии будет Main Event с гарантией 3 миллиона гривен, финальный стол которого будут транслировать на каналах PokerMatch в YouTube и Twitch. Не лишними на покерном празднике будут и хайроллеры, которые бросят вызов турниру с бай-ином 30 000 гривен и гарантией 2 миллиона.

Еще один интересный ивент ждет ценителей Омахи в формате супернокаута, а в турнире PokerMatch Stars Bounty по Безлимитному Холдему предусмотрен приятный бонус. Тот, кто "получит голову" стримера PokerMatch, выиграет вознаграждение в 3 000 гривен.

Расписание турниров PokerMatch UA Millions / PokerMatch

Отдохнуть от покерных баталий гости фестиваля смогут чуть ли не отходя от столов. Серия состоится в роскошном казино First (Gagarinn Hotel), которое расположено на берегу моря. Также в рамках мероприятия состоится шумная вечеринка.

Побороться за крутые призы на PokerMatch UA Millions смогут и покеристы с небольшим банкроллом. Уже 26 июля на украинской платформе стартуют отборочные соревнования в крупнейшую международную live-серию. Больше информации – на официальном сайте PokerMatch.