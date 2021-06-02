Богачи разыграли в покер 1,5 миллиона баксов

Анатолий "NL Profit" Филатов стал чемпионом традиционного турнира Super Millions. Россиянин заработал 326 тысяч долларов.

За финальный стол соревнования попало немало именитых игроков, поэтому борьба выдалась довольно интересной.

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Первым финалку покинул американец Элио Фокс. Он стал девятым и заработал 45 тысяч "зеленых". Далее поочередно повылетали другие известные хайроллеры: Хуан Пардо, Свен Андерсон, Айзек Хэкстон и Дэвид Питерс.

Четвертое место занял игрок с ником "UncleToni". Он играл под флагом Македонии и заработал 155 тысяч долларов.

Впоследствии в борьбе осталось лишь трое игроков - два россиянина и бразилец, причем Филатов лидировал с солидным отрывом. А его соотечественник Сергей Денисов и Бруно Волкман боролись за право попасть в хедз-ап. Победу одержал бразилец. Денисов вылетел, заработав 199 тысяч баксов.

Финальные разборки длились всего несколько минут. Все решил коинфлип. "Монетка" выбрала россиянина. Волкман не смог выиграть второй Super Millions подряд. Он стал раннер-апом и получил 255 тысяч "зеленых". Чемпион стал богаче на 326 тысяч долларов!