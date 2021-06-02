Багатії розіграли в покер 1,5 мільйони баксів

2 червня 2021 , 08:35
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Джерело:

Cardmates

Анатолій "NL Profit" Філатов став чемпіоном традиційного турніру Super Millions. Росіянин заробив 326 тисяч доларів.

За фінальний стіл змагання потрапило чимало іменитих гравців, тому боротьба видалася доволі цікавою.

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Першим фіналку залишив американець Еліо Фокс. Він став дев’ятим і заробив 45 тисяч "зелених". Далі почергово повилітали інші відомі хайролери: Хуан Пардо, Свен Андерсон, Айзек Хекстон і Девід Пітерс.

Четверте місце посів гравець з ніком "UncleToni". Він грав під прапором Македонії і заробив 155 тисяч доларів.

Врешті у боротьбі залишилося двоє росіян і бразилець. Лідером був Анатолій Філатов. А його співвітчизник Сергій Денисов та Бруно Волкман боролися за право потрапити в хедз-ап. Перемогу здобув бразилець. Денисов вилетів, заробивши 199 тисяч баксів.

Фінальні розбірки тривали лише кілька хвилин. Все вирішив коін-фліп. "Монетка" вибрала росіянина. Волкман не зміг виграти другий Super Millions поспіль. Він став ранер-апом і отримав 255 тисяч "зелених". Чемпіон став багатшим на 326 тисяч доларів!