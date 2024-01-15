Кто делает покер популярным в инстаграмме: обзор лучших и влиятельных блоггеров

Среди известных и успешных звезд покера есть те, кто ведет собственные страницы в инстаграммах. Там они собрали многотысячные аудитории и делятся своим секретом успеха.

О лучших учетных записях покера в инстаграмме, на которые вы можете подписаться, можно получить советы, вдохновения, развлечения и инсайты от профессиональных игроков, тренеров, блоггеров и других экспертов на Покер 24.

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Дуглас Полк

Дуглас Полк – одно из самых известных имен в покере на сегодня. Он имеет один из самых популярных аккаунтов покера в инстаграмме. Как профессионал по покеру с высокими ставками, Дуг публикует сообщения о своей жизни за покерными столами и вокруг них.

Он также транслирует покер, например, о его недавней задаче с банкроллом превратить 100 долларов в 10 тысяч за онлайн-покерными столами с микроставками. Кроме того, он публикует сообщения о своих потоковых видеоиграх, деятельности связанной с криптовалютой и своих собак. Всегда интересно и бесспорно стоит следить за тем!

Даниэль Негреану

Один из самых известных и успешных покеристов в мире, выигравший шесть браслетов WSOP и два титула WPT. Он также является членом команды PokerStars и автором нескольких книг о покере. В своем аккаунте в Инстаграм он делится личной и профессиональной жизнью, включая путешествия, тренировки, семью, друзей, еду, спорт и, конечно, покер. Он также часто проводит прямые эфиры, где он анализирует свои руки, отвечает на вопросы фанатов и разговаривает с другими покерными звездами.

Джо Ингра

Он ведет лучший подкаст покера в отрасли, а также имеет популярный покерный аккаунт в инстаграмме. В основном он публикует клипы из своих видео на Youtube и подкастов. Он также публикует фотографии и клипы различных профессионалов высоких ставок, с которыми он сталкивается, таких как Даниэль Негреан на драйвинг рейндж. Джо Ингра всегда держит руку на пульсе всего, что происходит с онлайн-покером. Безусловно, стоит того, чтобы вы подписались.

Лив Боре

Английская покеристка, выигравшая браслет WSOP, титул EPT и более 4 миллионов долларов в призовых деньгах. Она также является соучредителем и директором благотворительной организации Raising for Effective Giving, побуждающей покерное сообщество к эффективному альтруизму.

В своем аккаунте в инстаграмме она демонстрирует свою страсть к науке, философии, природе, искусству, музыке и приключениям. Она также публикует интересные факты, головоломки, видео и истории покера и жизни.

Федор Хольц

Считается одним из самых успешных турнирных покеристов за последние годы с десятками миллионов заработков. Сейчас он является одним из крупнейших победителей за всю историю живых турниров покера. И в довершение всего ему всего за 20!

У Хольца также есть один из лучших аккаунтов покера в инстаграмме, на который стоит подписаться. Он пишет в основном о образе жизни молодого феноменального профессионала по покеру с высокими ставками. Но вы также найдете много фотографий из его путешествий по миру и его повседневной жизни. Безусловно, стоит того, чтобы вы подписались.

Мария Хо

Тайваньско-американская покеристка, являющаяся одной из лучших игроков в мире. Она заработала более 4 миллионов долларов в живых турнирах, финишировала на втором месте в главном событии WPT и дважды попадала за финальный стол WSOP.

Также она является телевизионной личностью, комментатором, ведущей и послом покера. В своем аккаунте в инстаграмме она выставляет фото и видео из разных событий, мест, людей, настроений, стилей и хобби, отражающих ее разнообразные интересы и таланты.

Эндрю Неми

А мериканский покерист, играющий преимущественно в наличных играх в Лас-Вегасе и других городах. Он является автором одного из самых популярных покерных логов на YouTube, где он делится своими опытами, советами, анализами, эмоциями и приключениями в мире покера. В своем аккаунте в инстаграмме он постит свои снимки из разных локаций, сессий, событий, друзей, еды, напитков и других аспектов своей покерной и личной жизни.

Поскольку покер – это очень визуальная игра, с грандиозными турнирами, проводимыми в разных уголках мира, а инстаграмм – идеальный способ поделиться всеми покерными триумфами (и поражениями) с миром. Выберите своих любимцев и следите за миром покера вместе с ними.