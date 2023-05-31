Блеф на 3 000 000 долларов: разыгран самый крупный банк в истории телевизионного покера

В казино Hustler проходит покерное шоу с громким названием Million Dollar Game. Чтобы стать участником дорогой игры, нужно внести было внести минимальный бай-ин на сумму от 1 000 000 долларов.

Кэш-игра с бай-ином 1 000 000 долларов ожидалась с большим интересом. Зрители остались недовольны первым днём трансляции. Распиаренная игра получилась слишком осторожной и неинтересной.

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Впоследствии минимальный взнос сократили до 500 000 долларов, что тоже многим не понравилось, так как почти полгода рекламировали игру с бай-ином именно миллион. Критики поутихли, когда за столами появился Том Дван – опытный регуляр кэш-игр, известный своими безумными блефами.

"Разогревочный" банк более миллиона долларов Дван выиграл против Дага Полка. А позже произошло то, чего так ждали зрители в первый день – фишки двух игроков оказались в центре стола, образовав рекордный банк в истории трансляций покеных кэш-игр.

Уэсли Флан, получив руку АК, решил блефовать против Двана до конца. Раздача длилась около 16 минут. За это время Том стал богаче на 3 100 000 долларов.

"Hustler Casino Live" – это шоу, которое появилось в августе 2021 года. С самого начала трансляции пользуются большой популярностью у зрителей. За последние несколько последних дней на ютуб-канале "HCL" прибавилось более 20 000 подписчиков.