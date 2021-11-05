Бизнесмен от бога: Фил Айви умудрился продать проигранную раздачу за 182 тысячи долларов

Известный покер-про Фил Айви затеял аукцион во время криптовалютного бума. Американец решил срубить легкие деньги, выставив на продажу необычный NFT-токен.

Фил Айви давно интересуется криптовалютами и блокчейном и даже является амбассадором первого криптовалютного покер-рума, который пока не может себя зарекомендовать с лучшей стороны. Американец решил действовать сам.

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Айви устроил торги, предложив потенциальному покупателю следующее:

NFT с раздачей с High Stakes Poker, где Том Дван блефовал в него с 9-хай;

Кроссовки, созданные в коллаборации с брендом The Shoe Surgeon;

Уикенд в Вегасе в компании самого Фила. Можно сыграть в гольф и принять участие в турнире WPT.

Кроссовки бренда The Shoe Surgeon / Фото nicekicks.com

Аукцион проводился на маркетплейсе Moments. Торги стартовали с 12 монет эфириума (55 тысяч долларов) и достигли 40 монет (182 тысячи долларов). Кто купил – не сообщается.

Эксклюзивные кроссовки выглядят действительно оригинально и вечеринка в Вегасе тоже не самый плохой подарок. А вот раздача, которая обошлась неизвестному коллекционеру в 182 тысячи долларов, есть в бесплатном доступе на ютубе.

Блеф Тома Двана у Фила Айви: смотрите видео