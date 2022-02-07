Битва за полмиллиона долларов: сформировался финальный стол элитного покерного турнира

В ночь со вторника на среду определится очередной король Super MILLIONS. Статусный онлайн-турнир за 10 300 долларов, по традиции, собрал немало известных имен за финальным столом.

На этот раз чемпион Super MILLIONS станет богаче на 526 тысяч долларов. Будет за кого болеть на финалке и представителям пост-советского покерного комьюнити.

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Речь об Артуре Мартиросяне, который к решающему отрезку турнира подошел со вторым стеком – 58,4 больших блайндов. А вот наибольшее представительство в топ-9 у спортсменов, которые защищают честь канадского флага. Это Даниэль Дворес, Тимоти Нутер и Айзек Хекстон. Последний зарядил в турнир аж 5 входов, правда, уже компенсировал свои расходы. Каждый из участников финального стола гарантировал себе не менее 65 тысяч долларов призовых.

Больше всего фишек перед финалкой успел собрать Сильвен Лусли – у француза чуть больше 70 больших блайндов. Чип-лидер не может похвастаться серьезным послужным списком в онлайн-покере, зато в живой игре является одним из топовых представителей трехцветного флага. В коллекции Лусли титул чемпиона EPT – в турнире суперхайроллеров в 2015 году он занес почти 1,4 миллиона долларов. А его бест-кэш пришелся на Главное событие WSOP. В 2013-м Сильвен Лусли финишировал четвертым и забрал почти 2,8 миллиона долларов.