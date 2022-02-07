Битва за півмільйона доларів: сформувався фінальний стіл елітного покерного турніру

В ніч з вівторка на середу визначиться черговий король Super MILLIONS. Статусний онлайн-турнір за 10 300 доларів, за традицією, зібрав чимало відомих імен за фінальним столом.

Цього разу чемпіон Super MILLIONS стане багатшим на 526 тисяч доларів. Буде за кого вболівати на фіналці і представникам пост-радянського покерного ком’юніті.

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Мова про Артура Мартіросяна, який до вирішального відрізку турніру підійшов із другим стеком – 58,4 великих блайндів. А от найбільше представництво у топ-9 у спортсменів, які захищають честь канадського прапора. Це Даніель Дворес, Тімоті Нутер і Айзек Хекстон. Останній зарядив в турнір аж 5 входів, щоправда, уже компенсував свої витрати. Кожен із учасників фінального столу гарантував собі щонайменше 65 тисяч доларів призових.

Найбільше фішок перед фіналкою встиг зібрати Сільвен Луслі – у француза трохи більше 70 великих блайндів. Чип-лідер не може похизуватись серйозним послужним списком в онлайн-покері, зате в живій грі є одним із топових представників трикольорового прапора. В колекції Луслі титул чемпіона EPT – в турнірі суперхайролерів у 2015 році він заніс майже 1,4 мільйона доларів. А його бест-кеш припав на Головну подію WSOP. У 2013-му Сільвен Луслі фінішував четвертим і забрав майже 2,8 мільйона доларів.