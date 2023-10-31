Кубок – Харькову: более 1800 входов собрал топ-турнир серии UPC

На онлайн-платформе PokerBet продолжаются ожесточенные покерные баталии Кубка Украины. Позади вторая неделя соревнований, которая подарила новых обладателей трофеев.

Кубок Украины по онлайн-покеру, который принимает платформа Pokerbet, одолел экватор и вышел на финишную прямую. За две недели в титульных турнирах было зафиксировано уже 12 604 входа, а самый большой ажиотаж вызвал Кубок Харькова из Безлимитного Холдема.

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Главное событие недели собрало 1 843 входа, а справился с этой килополяной игрок с ником "zstorm_yx". За финальным столом будущему чемпиону противостояли украинские стримеры – Степан solianyk остановился на четвертой позиции, а Иван luckydreamer оформил звание вице-чемпиона.

Сразу по три трофея по итогам двух недель UPC получили опытные "bezpaniki" и "99joker99", а вот лидером зачета "Турниромания" остается спортсмен с ником "nektovladson", накопивший на протяжении серии уже 16 187 очков.

В заключительную неделю Кубок Украины в онлайн-формате посетит еще семь больших украинских городов – Николаев, Ивано-Франковск, Сумы, Хмельницкий, Ровно, Киев и Херсон. А наибольшее внимание будет уделено Кубку столицы, который состоится в субботу, 4 ноября.