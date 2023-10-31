Кубок – Харкову: понад 1 800 входів зібрав топ-турнір серії UPC

На онлайн-платформі PokerBet тривають запеклі покерні баталії Кубка України. Позаду другий тиждень змагань, який подарував нових володарів трофеїв.

Кубок України з онлайн-покеру, який приймає платформа Pokerbet, здолав екватор і вийшов на фінішну пряму. За два тижні в титульних турнірах було зафіксовано вже 12 604 входи, а найбільший ажіотаж викликав Кубок Харкова із Безлімітного Холдему.

До теми Кубкові бійці: хто забрав перші трофеї Ukrainian Poker Cup

Головна подія тижня зібрала 1 843 входи, а впорався з цією кілополяною гравець із ніком "zstorm_yx". За фінальним столом майбутньому чемпіонові протистояли українські стрімери – Степан solianyk зупинився на четвертій позиції, а Іван luckydreamer оформив звання віце-чемпіона.

Одразу по три трофеї за підсумком двох тижнів UPC здобули досвідчені "bezpaniki" та "99joker99", а от лідером заліку "Турніроманія" залишається спортсмен із ніком "nektovladson", який накопичив впродовж серії уже 16 187 очок.

В заключний тиждень Кубок України в онлайн-форматі завітає ще до семи великих українських міст – Миколаєва, Івано-Франківська, Сум, Хмельницього, Рівного, Києва та Херсону. А найбільша увага буде прикута до Кубка столиці, який відбудеться в суботу, 4 листопада.