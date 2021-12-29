Битва за 5 миллионов долларов: кто забрал главный приз топового турнира

Бай-ин – 5 300 долларов, 1 041 вход и неделя напряженных покерных разборок. За виртуальными столами завершился элитный турнир, в котором чемпион получил около 860 тысяч долларов.

Одним из претендентов на шестизначные призовые и престижный титул был украинец Дмитрий Шубенок. Наш регуляр, однако, сошел с дистанции незадолго до финального стола.

Читайте также: Киев откроет покерный год грандиозной живой серией с гарантией 11 миллионов гривен

В финале одним из главных фаворитов считали маститого венгерского хайроллера Андраса Немета, но досадный кулер заставил венгра капитулировать на 9 позиции – 69 767 долларов призовых. Еще один мастер высоких лимитов Рамиро Петроне избежал всех неприятностей и добрался до кульминации турнира.

В хедз-апе аргентинцу противостоял испанец Хуан Домингес, а шансы на победу у обоих были практически равны. Паритет по стекам, однако, нарушил очередной кулер. Обоим сдали по флешу, а у Рамиро Петроне комбинация оказалась крепче.

Довести дело до победного конца в соотношении фишек 4:1 было для аргентинца делом техники. Рамиро Петроне приумножил собственные инвестиции в 162 раза, заработав 859 018 долларов призовых. Испанец Хуан Домингес удовлетворился вторым призом – 591 687 долларов.