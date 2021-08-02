Бай-ин в онлайн-турнир Super MILLIONS стоит 10 300 долларов, а сразу трое звездных игроков решили инвестировать в призовой фонд в четыре раза большую сумму. Впрочем, для Томаса Мюлекера, Дэниэля Дворесса и Жоао Виейры все закончилось без ITM.

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А вот девять наиболее достойных уже гарантировали себе как минимум 45 тысяч долларов каждый. Среди них латыш Алексей Поняков, который прошел на финалку с третьим стеком (37,1 ВВ). Впереди – только признанные звезды – Айзек Хэкстон (54,6 ВВ) и Майкл Аддамо (114 ВВ).

Австралиец опережает ближайшего преследователя более чем вдвое, так что у него хорошие шансы подобрать то, что не удалось 24 марта этого года. Майкл Аддамо тогда уступил в хедз-апе Super MILLIONS.