Безумное везение: Патрик Леонард за 20 минут дважды собрал самую редкую комбинацию в покере

Британский покерист Патрик Леонард может похвастаться необычным достижением. В последние дни серии WCOOP ему дважды за короткое время удалось собрать флеш-рояль.

В покере, имея на префлопе 2 мастевые карты от десятки до туза, вероятность выпадения флеш-рояля на флопе составляет 0,0008% (1 к 650 000). Некоторым игрокам не удается собрать эту комбинацию на протяжении всей своей карьеры, но это точно не про Патрика Леонарда.

Читайте также Человек, стоявший у истоков: автор фильма о Дойле Брансоне рассказал о том, как возник проект

Британский покерист, играя WCOOP, умудрился собрать флеш-рояль дважды в течение 20 минут. Впервые ему удалось это сделать за финальным столом турнира $2,100 NLH Progressive KO High Roller. Патрик Леонард сыграл лимпом с батона с крестовыми KQ, оставшись в банке с украинцем Романом "RomeOpro" Романовским. "pads1161" собрал флеш-рояль прямо на флопе.

Кстати, победителем события с бай-ином 2 100 долларов стал именно украинский игрок Роман Романовский. Впрочем, Патрик Леонард играл ещё один турнир $109 NLH Progressive KO Series Saver. Буквально через 20 минут он снова собрал флеш-рояль. В этот раз с бубновыми K10 и уже по тёрну. Причем соперник поставил олл-ин, поэтому "pads1161" с легкостью забрал все фишки.

В этом году Патрик Леонард пополнил свою коллекцию трофеев WCOOP еще двумя титулами. Первый "pads1161" получил в турнире $109 Fixed-Limit Holdem 6-Max, второй – в событии $5,200 World Championship of Heads-Up NLHE. Теперь он 14-кратный чемпион WCOOP.