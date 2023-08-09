Украинское покерное сообщество активно поддерживало своего соотечественника Андрея Новака за финальным столом турнира GGMillion$. Украинец начинал игру с шестым стеком, но смелые и агрессивные действия принесли ему статус чип-лидера, после сего Андрей уже не отдавал преимущество.

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Хайроллерский турнир с гарантированным призовым фондом 1 000 000 долларов традиционно собрал сильный состав: покеристы сделали 116 входов, благодаря чему призовые составили 1 160 000 долларов. Главной звездой вечера за финальным столом стал украинский игрок.

Ключевая раздача произошла в 3-макс. Новак выставился с парой семёрок против А10 на весь стек. На флопе появилась ещё одна семёрка, но на тёрне соперник получил флеш. Андрею очень повезло, что доска спарилась и он забрал большой банк. В хедз-апе украинец уверенно довел дело до победы, получив 252 073 доллара призовых.

Это вторая победа украинских игроков на турнирах серии GGMillion$. Ранее титул победителя получал Андрей Любовецкий, который славится своими достижениями в офлайн-покере.