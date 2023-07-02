"Белый маг" ликует: Фил Хельмут обновил рекорд Мировой серии покера

Самый титулованный игрок WSOP упрочнил своё лидерство. Фил Хельмут в 17-й раз стал обладателем золотого браслета Мировой серии покера.

По словам Хельмута, серия в этом году неудачно складывалась для него, несмотря на то, что он записал на свой счёт 9 призовых мест. Однако разочарование быстро испарилось после того, как его очередной ITM привёл к рекордному браслету WSOP.

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Турнир $10,000 Super Turbo Bounty собрал 642 участника, которые сгенерировали общий призовой фонд в размере 4 044 600 долларов. Легендарный американец вместе с рекордным трофеем получил 803 818 долларов.

Однако деньги для Хельмута оставались на втором плане. Ценность имел факт победы, поскольку это давало его сторонникам больше оснований утверждать, что Хельмут действительно является одним из лучших игроков современности.

Не обошлось в турнире без знаменитой "белой магии". В какой-то момент у Хельмута оставалось всего 2 ББ. Дождавшись перерыва, Фил вернулся в игру с новыми силами на пути к невероятному камбэку. Финальный стол будущий чемпион начинал со стеком 13 ББ.

Фил Хельмут после победы / PokerNews

В хедз-апе Филу Хельмуту противостоял Джастин Заки, причём их дуэль длилась всего одну раздачу. С примерно одинаковыми стеками они выставились по флопу – Хельмут получил две пары, Заки – флэш-дро. Шестое место в турнире занял ещё один легендарный игрок Фил Айви.