Белорусский миллионер рассказал как зарабатывать на покере

Звездный белорусский игрок Никита Бодяковский поделился профессиональными секретами. В активе покериста 28,5 миллионов долларов призовых в живых турнирах.

Никита дал довольно откровенное интервью, в котором раскрыл свое видение покера. Бодяковский входит в пятнадцать самых успешных игроков в истории, поэтому его мнению вполне можно доверять.

Читайте также: Казино в Лас-Вегасе превратило конференц-зал в центр вакцинации

В частности, благодаря опыту белорус понял, что стоит быть более открытым к идеям соперников. Не следует зацикливаться на собственных наработках. Также теперь Никита выбирает продолжительность игровых сессий в зависимости от собственного самочувствия и формы.

Еще Бодяковский советует не переигрывать. Это одна из типичных ошибок новичков: пытаться мимикой и жестами показать соперникам, что у них, например, лучшая комбинация, чем есть на самом деле. Опытные покеристы легко читают такие трюки.

Белорус советует системно подходить к обучению: развиваться сразу во всех направлениях игры, изучать стратегию действий в разных ситуациях.

Никита рассказал, что с опытом научился значительно легче воспринимать поражения. Сейчас он вполне уверен в себе, поэтому временные неудачи не могут его огорчить. Тем более, у Бодяковского есть секрет хорошего настроения — послеобеденный сон.