Білоруський мільйонер розповів, як заробляти на покері

Зірковий білоруський гравець Микита Бодяковський поділився професійними секретами. В активі покериста 28,5 мільйонів доларів призових у живих турнірах.

Микита дав доволі відверте інтерв’ю, в якому відкрив своє бачення покеру. Бодяковський входить до п’ятнадцятки найуспішніших гравців в історії, тому його думці цілком можна довіряти.

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Зокрема, завдяки досвіду білорус зрозумів, що варто бути більш відкритим до ідей суперників. Не слід зациклюватися на власних напрацюваннях. Також тепер Микита тривалість ігрових сесій вибирає залежно від власного самопочуття і форми.

Ще Бодяковський радить не перегравати. Це одна з типових помилок новачків: намагатися мімікою і жестами показати суперникам, що в них, наприклад, краща комбінація, ніж є насправді. Досвідчені покеристи легко читають такі трюки.

Білорус радить системно підходити до навчання: розвиватися відразу у всіх напрямках гри, вивчати стратегію дій в різних ситуаціях.

Микита розповів, що з досвідом навчився значно легше сприймати поразки. Зараз він цілком впевнений в собі, тому тимчасові невдачі не можуть його засмутити. Тим паче, у Бодяковського є секрет хорошого настрою — післяобідній сон.