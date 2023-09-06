"Я думал, что ты лучший покерист в мире", – автогонщик NASCAR высмеял навыки Фила Хельмута

Над Филом Хельмутом насмехаются даже в покерном клубе, совладельцем которого он является. Автогонщик NASCAR Джейсон Уайт, выиграв крупный банк у легенды покера, не упустил возможности "подколоть" звёздного оппонента.

Канадский автогонщик Джейсон Уайт на данный момент отстранен от участия в соревнованиях за вождение в нетрезвом виде. Не теряя времени, скандальный спортсмен решил подзаработать покером. Уайт стал участником кэш-игры, где также был представлен член Зала славы покера Фил Хельмут.

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Более того, Уайт и Хельмут сидели за соседними боксами. В одной из раздач они сошлись лицом к лицу. На рейз из ранней позиции гонщик NASCAR сразу поставил олл-ин с рукой QQ. Хельмут, находясь на малом блайнде, также сыграл ва-банк с AK. В банке оказалось 9 410 долларов.

"Зачем ты сыграл олл-ин? У тебя даже пары не было. А я думал, что ты лучший игрок в мире", – в шутку сказал Уайт.

Хельмут не смог получить усиление, потому все фишки забрал Уайт. В дальнейшем спортсмен растерял большую часть стека, а вот "Poker Brat" наоборот сумел отыграться и закончить сессию практически в ноль.