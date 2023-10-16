От голов до блефов: австрийский футболист оказался покерным гением

Марио Мосбек не жалеет, что рано закончил карьеру профессионального футболиста. Австриец, выступавший в низших дивизионах своей страны, переквалифицировался в покериста и показывает невероятный прогресс.

В последний раз на футбольном поле Марио Мосбек появлялся в составе австрийского клуба "Винер Нойштадт" в сезоне 2017/18. С тех пор он освоил новую профессию – покериста. Карьера развивалась так быстро, что уже через несколько лет австриец покорял самые высокие лимиты.

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Особенно прославился Марио Мосбек в 2021 году. Тогда в течение недели он выиграл в турнирах около 1 000 000 долларов. Экс-футболист стал чемпионом Главного события SCOOP с бай-ином 1 050 долларов, обыграв более 6 000 соперников, а уже через несколько дней праздновал победу на WSOP Circuit.

Сейчас 27-летний футболист с завидными заработками продолжает выгодно инвестировать в покер. Марио Мосбек принял участие в главном хайроллерском турнире недели GGMillions с бай-ином 10 300 долларов. В нем сражаются сильнейшие игроки со всего мира. Австриец не просто вышел за финальный стол, но будет огромным чип-лидером.

Завтра 9 финалистов доиграют этот турнир. В стеке у Марио Мосбека будет 98 ББ. Среди его соперников такие знаменитые покеристы как Рамиро Петроне, Павел Плешув, Дюко Хавен и Крис Рудольф. Чемпион турнира станет богаче на 276 000 долларов.

Марио Мосбек / Фото фейсбук-страница SKN St. Pölten