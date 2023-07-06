Маскировка не удалась: звёздный футболист Серхио Агуэро засветился на Мировой серии покера

Бывший нападающий Манчестер Сити и сборной Аргентины принимает участие в Главном событии Мировой серии покера. Серхио Агуэро даже удалось пройти во второй день турнира Main Event WSOP.

Ежегодно Мировая серия покера собирает тысячи профессионалов и любителей этой карточной игры. Самым популярным турниром фестиваля считается Main Event WSOP, где часто можно увидеть знаменитых людей.

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В этом году организаторы WSOP пытаются в очередной раз побить рекорд посещаемости в Главном событии. Рекорд по количеству участников Main Event держится с 2006 года, когда было зафиксировано 8 773 входов.

Активность покеристов в 2023 году внушает оптимизм. К концу третьего стартового дня общее количество входов в Главное событие превышает 5 200. Это на 1 500 больше по сравнению с прошлогодним Main Event.

Неожиданно появился в этом турнире известный футболист Серхио Агуэро. Его узнали не сразу. Бывший нападающий сборной Аргентины всё время играл в тёмных очках и с капюшоном на голове. Впрочем, фотографы WSOP заметили звёздного гостя.

Серхио Агуэро играет Main Event WSOP / Фото PokerNews

Со своей стороны, Агуэро проявил навыки покериста и прошёл во второй день турнира с бай-ином 10 000 долларов. Среди украинских игроков хорошие стеки набили Станислав Галатенко, Сергей Попович и Владимир Дрокин. Имя чемпиона мира объявят 15 июля.