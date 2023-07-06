Замаскуватися не вдалося: зіркового футболіста Серхіо Агуеро впізнали на Світовій серії покеру

Колишній гравець Манчестер Сіті та збірної Аргентини засвітився у Головній події Світової серії покеру. Серхіо Агуеро навіть вдалося пройти у другий день турніру Main Event WSOP.

Щороку Світова серія покеру збирає тисячі професіоналів та любителів цієї гри. Найбільш популярним турніром фестивалю є Main Event WSOP, де часто можна побачити знаменитостей.

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Цього року організатори WSOP намагаються вчергове побити рекорд відвідуваності Головної події. Рекорд за кількістю учасників Main Event WSOP тримається з 2006 року, коли було зафіксовано 8 773 входів.

Активність гравців вселяє оптимізм. На завершення третього стартового дня Головної події загальна кількість входів перевищує 5 200. Це на 1 500 учасників більше порівняно з тогорічним Main Event WSOP.

Несподівано з'явився на цьому турнірі й відомий футболіст Серхіо Агуеро. Його впізнали не одразу: колишній бомбардир Манчестер Сіті протягом усього час грав у темних окулярах та з капюшоном на голові. Втім, фотографи WSOP помітили зіркового гостя.

Серхіо Агуеро грає Main Event WSOP / Фото PokerNews

Зі свого боку Агуеро проявив покерні вміння та пройшов у другий день турніру з бай-іном 10 000 доларів. Серед українських гравців також хороші стеки набили Станіслав Галатенко, Сергій Попович та Володимир Дрокін. Ім'я чемпіона світу оголосять 15 липня.