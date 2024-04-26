Друг Украины бросил вызов легенде покера: "Он меня боится"

Звездный литовский покерист и очень успешный бизнесмен и политик Антанас Tony G Гуога бросил вызов Филу Хельмуту, который без лишней скромности считает себя лучшим покеристом в истории.

Антанас дал большое интервью порталу Pokernews, где рассказал о своем детстве в Литве, переезде в Австралию, увлечении покером, политической карьере (Гуога был депутатом литовского сейма, а затем и Европарламента) и многое другое.

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Впрочем, ключевой темой разговора стало противостояние Антанаса с легендой покера Филом Хельмутом. Последний является мировым рекордсменом по количеству чемпионских браслетов WSOP (17), и при любой возможности величает себя лучшим покеристом в истории.

Однако, именно Tony G является очень неудобным соперником для Хельмута. Несколько лет назад оба участвовали в популярном покерном шоу The Big Game. Литовцу удавалось регулярного раздражать Хельмута, оказывая на него серьезное психологическое давление, что заставляло Фила ошибаться в раздачах и проигрывать оппоненту немало денег.

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Антанас утверждает, что с тех пор Хельмут боится садиться с ним за один стол. Чтобы опровергнуть это утверждение Tony G даже предложил американцу организовать хедз-ап битву. Фил пока никак не прокомментировал эту идею.

Что известно о Tony G Антанас Tony G Гуога был одним из первых представителей покерного сообщества, кто взялся помогать украинцам после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Антанас разместил наших беженцев в собственном комплексе Tony Resort и донатил немалые суммы на нужды пострадавших от войны.

Добавим, что за покерную карьеру только в живых турнирах Гуога выиграл более 11 миллионов долларов и занимает по этому показателю первое место в истории среди литовских покеристов.

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Украинский покерист с ником Prosperous4 сыграл за двумя финальными столами в крупнейшем покер-руме GGPoker в течение одного вечера. В общем наш земляк разбогател более чем на 20 тысяч долларов.