Украинцы "оккупировали" финальный стол престижного турнира и неплохо заработали

На популярной онлайн-площадке Poker Stars приближается к финишу престижная серия SCOOP AfterParty. Один из турниров выдался очень успешным для игроков из Украины.

Соревнования с бай-ином 530 долларов собрали чуть, больше чем 200 входов, что позволило сформировать солидный призовой фонд в 102 тысячи баксов.

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27 счастливчиков попали в призовую зону, а среди девятки финалистов оказались сразу трое представителей сине-желтого флага. Ни одна другая страна не могла похвастаться даже двумя игроками за финалкой. Впрочем, задавить оппонентов количеством нашим землякам не удалось.

Ansel21 завершил турнир на 7 месте, заработав 3 200 долларов. Luckyfluke финишировал пятым, за что получил 3 870 баксов, а выше всех из украинцев забрался покерист с ником Kaliostro_1 – третье место принесло ему 7 тысяч призовых.

Напомним, не так давно мы писали об украинце Socc3rman13, который выиграл один из турниров этой серии и заработал более 12 000 долларов.

SCOOP AfterParty завершится уже 10 мая. Последними разыграют награды в трех Main Event с разным уровнем бай-инов.

Осуществление мечты

Американский покерист Брент Харт после 15 лет неудачных попыток наконец сумел выиграть браслет WSOP. Кроме заветного трофея, Брент еще и получил 660 тысяч долларов призовых.