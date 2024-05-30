Четыре финалки и две победы за сессию: Андрей Новак пополнил банкролл более чем на 100 000 долларов

Украинский регуляр поймал результативный апстрик на покерной платформе GGPoker. А вот Роман Романовский и Андрей Держипильский по традиции зажгли в самом дорогом турнире за 10 300 долларов.

Около 113 000 долларов призовых за вечер – такую плодотворную онлайн-сессию на платформе GGPoker провел украинец Андрей Новак. Наш покерист сыграл за четырьмя финальными столами, а в двух случаях довел дело до триумфа.

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В турнире с бай-ином 250 долларов Новак переиграл в хедз-апе индийского оппонента с ником "WholeLottaShove" и пополнил банкролл на 20 261 баксов. Еще одну победу Андрей праздновал в ивенте хайроллеров за 5 250 долларов, а победа над последним соперником – канадцем "fearthereaper" – принесла украинцу еще 53 746 долларов призовых. В двух других турнирах Новак финишировал на второй и пятой позициях и заработал еще около 40 000 баксов.



Андрей Новак / Фото рartypoker.com

Без трофеев, но с солидными призовыми сессию закончили и наши суперхайроллеры. Андрей Держипильский в турнире Tuesday Classic Super HR с бай-ином 10 300 долларов финишировал седьмым – 28 451 призовых. А вот Роман Романовский закончил выступление на третьей строчке и добавил к банкроллу 89 971 долларов. Именно украинец лидирует в лидерборде серии GG WF на самых дорогих лимитах. Если до пятого июня удержится на верхушке, получит приятный бонус – 100 000 долларов за победу в зачете.

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