Украинский дуэт "косит" десятки тысяч долларов на знаменитом фестивале покера

На крупнейшей покерной площадке современности GGPoker продолжается масштабная серия турниров GG World Festival. Уже есть чем похвастаться в рамках соревнований и украинским профи.

В частности, Андрей Держипильский сумел подняться на высшую ступеньку турнира Bounty Hunters Fifty Stack HR с бай-ином 1 500 долларов. Соревнования собрали 88 входов, а в призовую зону попали 10 игроков и именно на десятой строчке вылетел украинец Роман RomeoPro Романовский.

К теме Сателлит до заноса доведет: покерный стример превратил 109 баксов в целое состояние

Зато Держипильский пошел дальше и в конце концов, переиграв в хедз-апе тайца Каннапонга Тента, получил чемпионский титул, а с ним 38 238 долларов призовых.

А вот для Романовского упомянутое десятое место оказалось не лучшим результатом дня. Роман, который недавно финишировал вторым в GGMillions (300 тысяч долларов призовых), показал третий результат в турнире Triple Dragon за полторы тысячи долларов. Романовский уступил лишь китайцу с ником yyyyyy96 и греческому профи Алексу Теологису. Свой кошелек Романовский пополнил почти на 14 тысяч долларов.

Самая сексуальная женщина в мире

Украинская покеристка Ольга Ермольчева опубликовала эффектное видео с бэкстейджа своей фотосессии, чем спровоцировала настоящий фурор в соцсетях. Один из подписчиков даже окрестил украинку "самой сексуальной женщиной в мире".