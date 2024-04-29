Держипильский вернулся в элитарную компанию: украинец претендует на 300 тысяч долларов

Украинец Андрей Держипильский продолжает доказывать статус одного из лучших покеристов современности. Наш земляк снова оказался в финале престижного турнира.

Флагманские соревнования крупнейшего покер-рума в мире GGPoker – GGMillions с бай-ином 10 300 долларов, на этой неделе собрали 152 входа, что позволило сформировать солидный призовой фонд в более чем 1,5 миллиона баксов.

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Финишировать на 20-й строчке удалось звездному украинскому профессионалу Владимиру Паламарю, который получил 20 тысяч долларов призовых. А вот другой наш земляк Андрей Держипильский еще продолжает бороться за трофей – он завоевал место за финальным столом, что, к слову, получился очень звездным. Здесь и известные профессионалы Юрий Дзивилевский, Оле Шемион и Свен Андерсон, и семикратный чемпион GGMillions Майкл Аддамо, и бывший шахматист, а ныне успешный хайроллер Оттомар Ладва.

Держипильский начнет битву в этой компании с шестым стеком (почти 30 больших блайндов). Победителю достанется 300 тысяч долларов. Напомним, с начала 2024 года Андрей уже несколько раз был участником финального стола GGMillions, но пока не поднимался выше второго места. Очередную попытку получить титул украинец начнет вечером 30 апреля, когда собственно стартует финалка.

Чипкаунт финального стола GGMillions:

Espolon – 85 больших блайндов Оттомар Ладва – 71.9 Юрий Дзивилевский – 68.8 Оле Шемион – 55.3 NuttyWolves – 30.5 Андрей Держипильский – 29.7 Майкл Аддамо – 23.1 A Lasouskii – 16.4 Свен Андерсон – 15.2

Украинцы зарабатывают в Монако

Сразу восемь украинцев стали призерами турнира хайроллеров за 2 200 евро на этапе EPT в Монако. Выше всех из наших земляков забрался Сергей Таракин – 21 место и 11 тысяч евро призовых.