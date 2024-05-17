Украинцы устроили фурор на престижном фестивале покера – известно, сколько заработали

Украинские покеристы не устают демонстрировать свой высокий уровень в онлайне. В частности, заметных успехов наши земляки добились в престижной серии GG World Festival.

Один из самых успешных наших игроков сегодня Андрей Держипильский в очередной раз доказал, что уже является звездой не только украинского, но и мирового масштаба.

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Андрей стал чемпионом соревнований Daily Warm-Up HR с бай-ином 2 625 долларов. Турнир собрал 84 входа, среди которых топовые игроки: Берт Стивенс, Янс Арендс, Родриго Сиричук, Мэтью Стамфа и другие. Впрочем, никому из них не удалось остановить Держипильского, который вместе с трофеем получил 45 741 доллар призовых.

А вот другой звездный украинец Андрей Новак остановился в шаге от победы. Правда, заработал он даже больше. Все потому, что турнир Thursday Throwdown (Bounty) собрал более 800 игроков, сформировавших призовой фонд 831 000 долларов. Андрею от этого пирога досталось 78 тысяч за второе место, чемпионом здесь стал австриец AnimeAddict.

Новак, кроме того, сыграл еще и за финальным столом Omaholic Bounty King за 250 долларов, где финишировал третьим и получил 4 749 долларов призовых.

Есть чем похвастаться и Роману RomeoPro Романовскому. Без преувеличения легендарный украинский покерист занял четвертую строчку соревнований Thursday Thriller Heater HR, пополнив свой кошелек на 15 546 долларов.

Манимейкер снова в ударе

Звёздный американский покерист Крис Манимейкер во второй раз за несколько дней поднялся на подиум серии Triton Poker в Черногории. На этот раз он финишировал третьим в соревнованиях Mystery Bounty, заработав более 300 тысяч долларов.