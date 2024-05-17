Українці влаштували фурор на престижному фестивалі покеру – відомо, скільки заробили

Українські покеристи не втомлюються демонструвати свій високий рівень в онлайні. Зокрема, помітних успіхів наші земляки добилися у престижній серії GG World Festival.

Один з найуспішніших наших гравців сьогодення Андрій Держипільський вкотре довів, що вже є зіркою не лише українського, але й світового масштабу.

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Андрій став чемпіоном змагань Daily Warm-Up HR з бай-іном 2 625 доларів. Турнір зібрав 84 входи, серед яких топові гравці: Берт Стівенс, Янс Арендс, Родріго Сірічук, Метью Стамфа та інші. Втім, нікому із них не вдалося зупинити Держипільського, яким разом із трофеєм отримав 45 741 долар призових.

А от інший зірковий українець Андрій Новак зупинився за крок від перемоги. Щоправда, заробив він навіть більше. Усе тому, що турнір Thursday Throwdown (Bounty) зібрав понад 800 гравців, що сформували призовий фонд 831 000 доларів. Андрієві від цього пирога дісталося 78 тисяч за друге місце, чемпіоном тут став австрієць AnimeAddict.

Новак, крім того, зіграв ще й за фінальним столом Omaholic Bounty King за 250 доларів, де фінішував третім та отримав 4 749 доларів призових.

Має чим похвалитися і Романа RomeoPro Романовського. Без перебільшення легендарний український покерист зайняв четверту сходинку змагань Thursday Thriller Heater HR, поповнивши свій гаманець на 15 546 доларів.

Манімейкер знову в ударі

Зірковий американський покерист Кріс Манімейкер вдруге за кілька днів підійнявся на подіум серії Triton Poker у Чорногорії. Цього разу він фінішував третім у змаганнях Mystery Bounty, заробивши понад 300 тисяч доларів.