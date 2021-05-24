Американский покерист выиграл 78 тысяч долларов и сразу почти все проиграл

Своенравная фортуна устроила звездному хайроллеру Айзеку Хэкстону настоящие американские горки. После чемпионства в одном турнире, он оставил практически весь выигрыш в другом.

Начиналось все для Айзека очень удачно. Он победил поле из 51 входа и стал триумфатором турбо-турнира за 5,2 тысячи долларов, заработав почти 78 тысяч баксов.

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Правда, большую часть своего выигрыша американец безуспешно инвестировал в другие дорогие соревнования. Айзек сделал два входа в турнир за 25 тысяч "зеленых", но до призовой зоны так и не досидел.

Чемпионом здесь стал другой звездный игрок. Австриец Бенджамин Ролле в финальном хедз-апе разобрался с россиянином Артуром Мартиросяном. Чемпион стал богаче на 381 тысячу долларов, "mararthur1" получил 234 тысячи долларов.