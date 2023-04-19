Американский ювелир грузинского происхождения установил уникальное достижение в покере

Роланд Израелашвили является рекордсменом по количеству ITM в турнирах Мировой серии покера. На днях американец с грузинскими корнями стал 9-кратным обладателем чемпионского перстня WSOP Circuit.

Роланд Израелашвили не самый известный покерист. Тем не менее любитель спорткаров, сделавший успешный бизнес на продаже драгоценных украшений в Нью-Йорке, очень часто появляется в сводках различных англоязычных покерных СМИ.

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Дело в том, что именно ему принадлежит особый рекорд в покере. Израелашвили оформил 164 ITM на WSOP, а также 33 раза попадал в призы на WSOP Europe. Таким результатом не может похвастаться ни один другой покерист на планете.

Удивительно при этом то, что Роланд так ни разу и не выиграл золотой браслет Мировой серии покера. Зато успешный бизнесмен преуспевает в турнирах WSOP Circuit. В Чикаго состоялся очередной перстневой ивент по Холдему. В турнире с бай-ином 400 долларов было зафиксировано 279 входов.

Роланд Израелашвили​ / Фото PokerNews

Израелашвили снова напомнил о себе покерному сообществу, заполучив чемпионский трофей WSOP Circuit. Это уже 9-й перстень в карьере Роланда. Победа в Чикаго принесла ему более 20 000 долларов.

Как признаётся сам Израелашвили, деньги в покере для него не главное. За свою карьеру Роланд заработал в живых турнирах более 4 220 000 долларов, но его мечта – это браслет WSOP. Мировая серия в Лас-Вегасе стартует совсем скоро. Кто знает, может именно эта победа станет началом апстрика, и летом американец наконец-то прервать "браслетное" молчание на WSOP.