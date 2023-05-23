Рекорд и слёзы Джейсона Куна: на Кипре завершилось Главное событие серии Triton Poker

Американец Джейсон Кун является абсолютным рекордсменом самой дорогой покерной серии в мире Triton Poker. Известный профессионал завоевал седьмой титул, расплакавшись после исторической победы.

Если WSOP – это серия Фила Хельмута по количеству выигранных браслетов, то на Triton Poker властвует Джейсон Кун. На Кипре американец оформил очередной трофей, выиграв Главное событие.

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В турнире с бай-ином 100 000 долларов борьба была очень серьёзной, ведь призовой фонд составил более 10 000 000 долларов. В общей сложности Main Event собрал 101 вход, объединив сильнейших игроков со всего мира.

До начала серии у Джейсона Куна было 5 трофеев на сериях Triton. За неделю американец смог не только увеличить их количество, но и добавить в свой банкролл несколько миллионов долларов.

Джейсон Кун не сдержал слёз после победы / Фото triton-series.com

Будущий чемпион начинал игру за финальным столом с восьмым стеком. Джейсону удалось нарастить свой стек так, что в хедз-апе против Сэма Гринвуда он имел 5-кратное преимущество. Решающая дуэль длилась ровно одну раздачу. Кун с рукой Q10 переиграл АК Гринвуда.

Для Джейсона этот кубок стал седьмым на сериях Triton. О значимости трофея свидетельствует тот факт, что после рукопожатия с Сэмом Гринвудом американец просто заплакал. Победитель получил более 2 600 000 долларов и уникальные часы чемпиона Main Event.