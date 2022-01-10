Американец залил 100 тысяч долларов и в тот же день отбил деньги сторицей

Лев "LevMeAlone" Готтлиб продолжает наводить ужас на регуляров-хайроллеров. Загадочный американец провел удивительную сессию на невероятно высоких лимитах, изрядно погоняя собственный банкролл.

Лев Готтлиб стал щедрым спонсором элитного турнира Super MILLIONS, использовав все 12 входов по 10 300 долларов. 22 тысячи, правда, американец вернул, попав в минимальный ITM. Но что такое проигрыш 100к, если тебе хорошо складывается в другом дорогом ивенте.

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Без внимания "LevMeAlone" не остался и онлайн-турнир за 25 500 долларов, где американец все же наверстал расточительность в Super MILLIONS. Обойдя маститых звезд Никиту Бодяковского, Виктора Малиновского и Артура Мартиросяна, Лев Готтлиб оформил победу и вернул в банкролл солидную сумму.

Турнир собрал 65 входов, а ни один из вышеперечисленных мастодонтов заоблачных лимитов в призы не попал. А вот LevMeAlone, захватив лидерство на стадии двух столов, практически не покидал первую строчку чип-каунта. В итоге, в топ-3 Лев Готтлиб аккумулировал почти три-четвертых всех фишек и без проблем справился с соперниками-коротышами.

Самую низкую строчку пьедестала оккупировал австриец Мариус Гирс – 252,4 тысячи призовых. В хедз-апе американец справился с грозным венгром Андрашем Неметом, занесшим 325,1K. Льву Готтлибу достались сливки – 419 тысяч долларов, которые полностью компенсировали все неудачи ужасного для американца Super MILLIONS.