Американець залив 100 тисяч доларів і того ж дня відбив гроші сторицею

Лев "LevMeAlone" Готтліб продовжує наводити жах на регулярів-хайролерів. Загадковий американець провів дивну сесію на неймовірно високих лімітах, добряче поганявши власний банкрол.

Лев Готтліб став щедрим спонсором елітного турніру Super MILLIONS, використавши усі 12 входів по 10 300 доларів. 22 тисячі, щоправда, американець повернув, потрапивши у мінімальний ITM. Але що таке програш 100К, якщо тобі добре складається в іншому дорогому івенті.

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Поза увагою "LevMeAlone" не залишився і онлайн-турнір за 25 500 доларів, де американець відчутно надолужив марнотратство у Super MILLIONS. Обійшовши маститих зірок Микиту Бодяковського, Віктора Маліновського і Артура Мартіросяна, Лев Готтліб оформив перемогу і повернув на банкрол солідну суму.

Турнір зібрав 65 входів, а жоден із вищеперерахованих мастодонтів хайролу у призи не потрапив. А от "LevMeAlone", захопивши лідерство на стадії двох столів, практично не покидав першу сходинку чип-каунту. У підсумку, в топ-3 Лев Готтліб акумулював майже три-четвертих усіх фішок і без проблем упорався із суперниками-коротунами.

Найнижчу сходинку п’єдесталу окупував австрієць Маріус Гірс – 252,4 тисячі призових. У хедз-апі американець упорався із грізним угорцем Андрашем Неметом, який заніс 325,1K. Леву Готтлібу дістались вершки – 419 тисяч доларів, які сповна компенсували усі невдачі жахливого для американця Super MILLIONS.